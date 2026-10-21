Fiorentina, le due lacune da colmare. Società al lavoro per trovare correttivi sul mercato

La Fiorentina cerca soluzioni per ritrovare equilibrio, ma deve fare i conti anche con alcuni limiti nella composizione della rosa. Secondo quanto riportato dal Corriere Fiorentino, il club è consapevole di due carenze: un terzino sinistro più strutturato ed esperto e un mediano capace di garantire interdizione e protezione alla difesa.

Correttivi

Tra Paolo Vanoli e Fabio Paratici non ci sarebbe ancora stato un vero summit dedicato al mercato, ma la società starebbe già lavorando per individuare possibili correttivi.

E nell'attesa…4-3-3!

Nel frattempo, le risposte dovranno arrivare dal gruppo a disposizione. In attesa del recupero di Arthur Atta, Vanoli potrebbe tornare al 4-3-3.

Prima ancora del modulo e dei futuri interventi, però, resta centrale l’aspetto mentale: ritrovare concentrazione e convinzione è il passaggio necessario per dare efficacia anche alle scelte tecniche.