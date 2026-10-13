Kean ancora alle prese con i problemi fisici. E ora anche la partita da ex contro la Fiorentina è quasi utopia
Continua il complicato inizio di stagione a Como per Moise Kean, ex attaccante della Fiorentina ancora alle prese con i problemi fisici accusati in Nazionale.
Ancora problemi
Oggi, come riporta tuttomercatoweb.com, l'attaccante azzurro non era presente alla rifinitura con i compagni in vista del match di Champions League contro Feyenoord in programma domani sera.
A rischio
Sempre più a rischio, dunque, ancora la sua presenza tra i convocati di Fiorentina-Como, partita in programma al Franchi domenica pomeriggio.
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