Domanda e risposta per Matteo Renzi sui propri social network, con il presidente di Italia Viva che ha simpaticamente risposto anche a chi gli chiedeva un parere sulla Fiorentina e se fosse disponibile ad acquistare la Lazio di Lotito.

Sulla Fiorentina

“Speravo meglio. Diamo fiducia a Paratici e Vanoli. Io mi aspetto sempre che Mastantuono ci faccia sognare, l'ha già fatto qualche volta. Però io sono un inguaribile romantico, ci sorprenderà. Lo spero sempre”. E a chi gli chiede: “Prima la Fiorentina in Europa o la Boschi a Palazzo Chigi”, lui ha risposto: “Visto come si è messa la stagione, penso arrivi prima Elena. Poi però quando arriveremo in Europa ci divertiremo”.

E sulla possibilità di comprare la Lazio

“Sono della Fiorentina poi non ho i soldi per prenderla e terza cosa è dura fare un affare con Lotito. Lo devi trovare sveglio perché di solito dorme ma da sveglio è pericolosissimo”.