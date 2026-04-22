Una brutta Fiorentina e l'incredibile primato dell'aberrante prova di Lecce

La brutta, bruttissima Fiorentina vista a Lecce è riuscita sì a strappare un punticino, abbastanza inutile ai fini della salvezza anche e soprattutto considerato il calendario che aspetta i viola, ma è anche riuscita a fare un ‘atto di carità’ nei confronti del Lecce veramente desolante.

Il dato particolare

Quello di ieri, per i salentini, è stato infatti il primo punto stagionale conquistato dopo essere andati in svantaggio. Il primo in assoluto, arrivato alla trentaduesima giornata, naturalmente contro la Fiorentina. Per diciannove volte, tante quante sono le sconfitte, il Lecce non è riuscito a ribaltare il risultato e, nei sei pareggi antecedenti a quello di lunedì sera, era sempre andato in vantaggio per primo.

Fallimento in toto

Un dato, questo, che mette ancora più in luce quanto la prestazione della Fiorentina sia stata largamente insufficiente sia sul piano tecnico - si salvano forse due azioni del primo tempo, una delle quali porta alla rete di Harrison -, sia su quello dell'atteggiamento. Prestazione che infatti ha donato un premio alla Fiorentina, che è diventata la prima squadra dell'anno a farsi recuperare dal Lecce.