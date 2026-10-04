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Pomeriggio da sogno per le giovanili viola! Gobbo protagonista porta la sua squadra in testa alla classifica

Claudio Tirinnanzi /
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Continua il momento positivo della Fiorentina Under 17, che espugna il campo della Juve Stabia con un netto 3-0 nella quarta giornata di campionato. I viola approcciano bene la gara e riescono a portare a casa un successo importante anche in trasferta.

La partita

Ancora una volta sugli scudi Leonardo Gobbo, sempre più protagonista di questo avvio di stagione. L'attaccante firma una doppietta e sale così a sette gol in campionato, confermandosi uno dei principali trascinatori della squadra. A completare il risultato è Hussey, autore della rete che mette definitivamente al sicuro il risultato.

La classifica

Con questi tre punti la Fiorentina raggiunge quota 10 punti in classifica e resta al vertice del girone insieme a Roma ed Empoli. Un'altra prova convincente per la formazione viola, che continua a viaggiare nelle zone alte della graduatoria.

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