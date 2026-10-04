Pomeriggio da sogno per le giovanili viola! Gobbo protagonista porta la sua squadra in testa alla classifica
Continua il momento positivo della Fiorentina Under 17, che espugna il campo della Juve Stabia con un netto 3-0 nella quarta giornata di campionato. I viola approcciano bene la gara e riescono a portare a casa un successo importante anche in trasferta.
La partita
Ancora una volta sugli scudi Leonardo Gobbo, sempre più protagonista di questo avvio di stagione. L'attaccante firma una doppietta e sale così a sette gol in campionato, confermandosi uno dei principali trascinatori della squadra. A completare il risultato è Hussey, autore della rete che mette definitivamente al sicuro il risultato.
La classifica
Con questi tre punti la Fiorentina raggiunge quota 10 punti in classifica e resta al vertice del girone insieme a Roma ed Empoli. Un'altra prova convincente per la formazione viola, che continua a viaggiare nelle zone alte della graduatoria.