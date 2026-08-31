Chi è il talento del Tottenham sondato da Paratici: tra l'esordio in Champions e le lodi di Yaya Tourè

Il Daily Mirror lancia l'ultima indiscrezione di mercato relativa alla Fiorentina, che ha a che fare con l'ex squadra di Paratici, ossia il Tottenham. I viola avrebbero fatto un sondaggio per un talento degli Spurs e non si può non immaginare che la provenienza del diesse viola c'entri qualcosa.

Il profilo sondato

Si tratta di Callum Olusesi, giovane centrocampista che può agire in entrambe le fasi, sia più arretrato che sulla trequarti: secondo Transfermarkt vale già attorno ai 5 milioni di euro. Ha esordito in Europa League due stagioni fa e in Champions League e Premier League nella scorsa, ma il classe 2007 è ancora fuori dal giro delle rotazioni di De Zerbi: su di lui c'è l'interesse di molte squadre, ma sul giornale inglese il nome in evidenza è quello della Fiorentina, che avrebbe pensato a un colpo last minute. Essendo inglese, non andrebbe a prendere il posto da extracomunitario vista la deroga che permette di acquistare un giocatore britannico senza che questo conti come extra-EU.

Un elogio di livello

Ci aveva provato già il Torino, nella scorsa sessione di mercato, ma dopo un lungo tira e molla non c'è stato l'accordo economico tra le parti, e la trattativa è collassata a poche ore dalla fine del mercato. Prima del rinnovo col Tottenham, su di lui c'erano anche nomi di assoluto rilievo come quello del Bayern, del PSG e dell'Ajax. Non a caso, Olusesi si meritò anche i complimenti di un maestro del centrocampo quale Yaya Tourè, che lo ha allenato nell'Under 16 del Tottenham: “Ottima notizia la firma di Olusesi, è importante tenere il talento vicino a casa e farlo crescere coi migliori allenatori. Anche lui contribuirà alla rinascita del vivaio del Tottenham”.