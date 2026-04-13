Non solo Febas, gli osservatori della Fiorentina erano presenti a Elche-Valencia per vedere anche un difensore

Dalla Spagna qualche ora fa è arrivata la notizia che alcuni osservatori della Fiorentina fossero presenti in Spagna a Elche-Valencia per osservare da vicino Aleix Febas, centrocampista dei padroni di casa in scadenza di contratto.

Altro obiettivo?

La presenza degli osservatori viola è stata confermata anche da Superdeporte, portale online che segue le vicende di casa Valencia. Il sito riporta però che la Fiorentina sta seguendo da vicino anche Eray Cömert, difensore svizzero dei giallorossi, anche lui impegnato in campo come Febas.

In scadenza, anche lui

Anche il contratto dello svizzero è in scadenza in estate e la Fiorentina avrebbe messo gli occhi su di lui per rifarsi il look nel reparto arretrato.