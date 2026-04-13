Ballotta: "Su De Gea hanno messo gli occhi club importanti. Sarri? Sarebbe perfetto alla Fiorentina, ma..."

L'ex portiere della Lazio Marco Ballotta, ha parlato a Radio Bruno del futuro della Fiorentina e di David De Gea, portiere viola.

Su De Gea

“Quest'anno per lui non è stato semplice, ma lo scorso anno a Firenze ha fatto molto molto bene. So che squadre importanti hanno messo gli occhi su di lui, anche se credo che sia un giocatore da cui la società viola può ripartire”.

Sulla Fiorentina

“L'annata storta era inimmaginabile per il club viola. Quella della Lazio, invece, visti i presupposti iniziali lo era. Kean è un giocatore importante, ma bisogna capire se i problemi sono di spogliatoio o di caratteristiche. Sarri in viola? Secondo me sarebbe perfetto, ma bisogna capire quanto sono profondi gli screzi con la società Fiorentina".