Mastantuono, ecco i club che volevano fare le scarpe alla Fiorentina. La verità su Milan e Roma

Da qualche giorno ormai, Franco Mastantuono è un giocatore della Fiorentina, almeno per la stagione che sta per iniziare. Ma ci sono state diverse insidie a frapporsi tra il giocatore argentino e il club viola che alla fine ha saputo avere la meglio sugli avversari.

Concorrenza internazionale

Il più serio di questi è stato il Fulham che è più o meno partito assieme con la Fiorentina, che aveva l’intenzione di portarlo a giocare in Premier con la stessa formula dei gigliati. Ambizioni non altissime dei londinesi, ma sappiamo tutti il fascino che riesce ad avere in questo momento il campionato inglese, che viene visto sopra di una spanna sopra a tutte le altre competizioni nazionali per club.

In Spagna invece aveva presentato la propria proposta il Villarreal, formalizzata direttamente al Real Madrid per un prestito annuale. Né il Fulham, né il Villarreal hanno saputo però convincere il giocatore e allo Fabio Paratici ha avuto via relativamente spedita per poter arrivare a trattare direttamente coi vertici del Real, riscuotendo la loro simpatia.

La verità su rossoneri e capitolini

Per quanto riguarda l’Italia si è parlato di Milan e Roma in questo caso però ci sono stati interessamenti, richieste di informazioni, non è arrivata una proposta formale da parte di queste due società. Quindi siamo un passo indietro rispetto a Fiorentina, Fulham e Villarreal.

Voglia di casa negata

E il River Plate? Il vero ostacolo in questo caso è stato il Real Madrid perché voleva che la crescita di Mastantuono proseguisse in Europa, escludendo praticamente fin da subito il ritorno immediato in Argentina