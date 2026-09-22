I dubbi di Sabatini: "Ma cosa vedranno i tifosi che si siederanno nella parte esterna della nuova Maratona?" - FOTO
Attraverso il suo profilo Facebook, il consigliere della Lista Schmidt a Palazzo Vecchio Massimo Sabatini, ha sollevato alcuni dubbi sui posti più esterni della nuova tribuna Maratona del Franchi, interessati dai lavori in questi giorni.
I dubbi
“Secondo voi, le persone che in futuro andranno a sedersi nella zona delimitata di rosso lo vedono il calcio d’angolo dalla parte opposta? È sempre secondo voi, le persone che si siederanno nella zona delimitata di verde , oltre al calcio d’angolo, riescono a vedere anche la porta sotto la nuova “gradinata Fiesole?".
La foto dei posti in questione
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