Il Franchi tornerà ad accogliere l'Italia. Funaro: "Ospitare le Azzurre, una grande opportunità per Firenze"

L'Artemio Franchi torna a ospitare il calcio internazionale: per la terza volta nella sua storia, lo stadio della Fiorentina ospiterà l'Italia Femminile e lo farà lunedì 13 ottobre, per la sfida contro la Bielorussia. A tal proposito si è espressa la sindaca Sara Funaro.

Il commento di Funaro

“Firenze è orgogliosa di accogliere un appuntamento di così rilevante importanza per la Nazionale Femminile come la gara di ritorno del primo turno dei play-off mondiali. Ospitare le Azzurre significa offrire alla città una grande occasione di sport e di partecipazione, ma anche contribuire alla crescita di un movimento che negli ultimi anni ha conquistato sempre maggiore attenzione e coinvolgimento. Siamo pronti ad accogliere le Azzurre e tutti i tifosi, perché appuntamenti come questo rappresentano un’opportunità per Firenze e un’occasione per avvicinare sempre più ragazze e ragazzi ai valori dello sport”.

Cinque anni dopo

L'esordio delle Azzurre al Franchi risale al 2018, con la vittoria per 3-0 sul Portogallo, mentre nel febbraio del 2021 arrivò la seconda sfida, stavolta contro Israele, travolto per 12-0. L'ultima gara della Nazionale maschile risale allo stesso anno, ma nel mese di settembre: contro la Bulgaria finì 1-1 e a segnare fu Federico Chiesa.