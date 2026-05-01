Gasperini mette gli occhi in casa Fiorentina: non solo Dodô tra gli obiettivi di mercato in viola

Potrebbe non essere solo una sfida in campo quella tra Fiorentina e Roma lunedì sera all'Olimpico. Come riporta La Nazione, infatti, di mezzo potrebbe entrarci anche il prossimo mercato estivo.

Interesse sulle fasce

Gasperini avrebbe nel mirino ben tre giocatori viola che vuole valutare attentamente. Il primo, non nuovo è Dodô, con il suo rinnovo di contratto in viola mai arrivato e le voci che in estate potrebbero farsi più insistenti. Ma al Gasp piace anche Fortini, con la Roma che ci aveva provato per lui sia in estate che a gennaio.

E Gudmundsson

E poi c'è il tema Gudmundsson. L'islandese ha un contratto importante con la Fiorentina, ma anche lui piace alla Roma, che ci aveva provato anche per lui. Potrebbe non essere incedibile, ma si parte da almeno 15 milioni di euro.