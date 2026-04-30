Si aggiungono altri due nomi per il post Massara a Roma, entro lunedì la decisione dei Friedkin. E la scelta non ricadrà Paratici

A cinque giorni dalla sfida di campionato tra la Roma di Giampiero Gasperini e la Fiorentina di Paolo Vanoli a tener banco non è quello che potrà succedere in campo, ma quelli che saranno gli strascichi della separazione tra il club giallorosso e Claudio Ranieri. I dissapori con il tecnico di Grugliasco hanno portato il club capitolino a separarsi dal consulente speciale, arrivato a Roma poco meno di un anno fa. Tra i nomi in lizza per il sostituto, secondo quanto riportato nei giorni scorsi da Skysport, c’è anche quello dell’attuale direttore sportivo viola Fabio Paratici, che svetta assieme a quelli dell’ex Juventus Giuntoli e dell’attuale ds del Napoli Manna. E secondo riportato questo pomeriggio da Tuttomercatoweb la decisione dei Friedkin potrebbe arrivare subito dopo la partita di lunedi sera.

Nuovo direttore sportivo della Roma: la decisione potrebbe arrivare già durante la prossima settimana

Come sottolineato dal portale la Roma scioglierà presto le riserve sul prossimo direttore sportivo, su colui che prenderà il posto di Frederic Massara, la cui terza avventura da dirigente a Trigoria si avvia agli sgoccioli. Sono tanti i nomi in ballo per una corsa che si preannuncia a più teste, con i Friedkin che appaiono orientati a sciogliere il nodo entro breve, possibilmente gia dopo la prossima partita di Serie A contro la Fiorentina. E nelle ultime ore sembra essersi aggiunto un altro nome alla lista. I giallorossi avrebbero infatti messo gli occhi su Gianluca Nani, l'uomo che cura il mercato dell'Udinese dall'estate del 2024 e che ha riportato i bianconeri a competere su livelli più abituali anche grazie a varie intuizioni sul calciomercato, non ultima quella che ha permesso a Zaniolo di rigenerarsi in Friuli.

Si allunga la lista dei possibili sostituti: occhi puntati su Nani e Sogliano

Vien però ribadito come quello di Nani non sia però l'unico potenziale identikit per entrare a far parte della dirigenza della Roma, né quello favorito allo stato attuale. Anzi, la concorrenza non manca, con uno snodo chiave che sarà il parere dell'allenatore Gasperini, alla luce delle frizioni vissute in questa stagione con il tandem Ranieri-Massara. Rimane per esempio viva la pista che porta a Cristiano Giuntoli, che ha però possibili soluzioni anche all'estero, o quelle legate a Giovanni Manna e Tony D'Amico, attuali DS di Napoli e Atalanta, sui quali però ci sono le resistenze delle rispettive società a liberarli. Ultimo ma non ultimo, Sean Sogliano, che potrebbe lasciare l'Hellas Verona a fine campionato, seppure il club gli abbia prospettato un triennale.