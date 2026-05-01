Vanoli, ecco la scelta sull'attaccante in vista della partita contro la Roma

Con l'assenza sicura di Moise Kean, Vanoli è ancora costretto a fare i conti con le assenze in attacco, visto che anche Roberto Piccoli è in forte dubbio per la sfida contro la Roma.

Il titolare

E così, secondo quanto riporta stamani il Corriere dello Sport - Stadio, contro la Roma dovrebbe toccare ancora ad Albert Gudmundsson guidare l'attacco della Fiorentina.

Fiducia

Altra chance per l'islandese contro i giallorossi dopo la prova da falso nueve contro il Sassuolo al Franchi. Il gol a Gud manca dallo scorso 16 marzo e la voglia di tornare al centro del progetto e del campo è tanta. La fiducia c'è, adesso tocca a lui.