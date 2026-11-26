Dopo esser riuscita a conquistare il pass diretto alla competizione, vincendo in extremis il proprio gruppo ai danni della Polonia, quest'oggi la Nazionale Under 21 di Silvio Baldini ha scoperto quelli che saranno gli avversari nel girone eliminatorio dell'Europeo Under 21 in programma a cavallo tra giugno e luglio in Albania e in Serbia. E come era ipotizzabile aspettarsi gli azzurrini tra gli avversari avranno un avversario di livello.

Sorteggio agrodolce per l'Under 21 di Silvio Baldini

Gli Azzurrini guidati da Silvio Baldini sono stati inseriti nel girone B insieme a Spagna, Finlandia e Albania. Il confronto con gli spagnoli rappresenta sicuramente il banco di prova più impegnativo per la selezione italiana, che ritroverà la formazione di David Gordo. Completano il raggruppamento finlandesi e albanesi, che sicuramente rappresentano due ostacoli più facilmente superabili. Azzurrini che si ritroveranno a Coverciano al termine del campionato per poi, presumibilmente, trasferirsi a Tirrenia per preparare al meglio la competizione.

L'obiettivo degli azzurri è andare avanti il piu possibile

La fase finale si disputerà dal 16 giugno al 3 luglio 2027. Questo il calendario delle gare dell'Italia. 16 giugno: Italia-Finlandia, a Elbasan; 19 giugno: Albania-Italia, a Tirana; 22 giugno: Spagna-Italia, sempre a Tirana. La formula prevede quattro gironi da quattro squadre: le prime due classificate di ciascun raggruppamento accederanno ai quarti di finale. In palio, oltre al titolo continentale, anche un posto ai Giochi Olimpici di Los Angeles 2028.