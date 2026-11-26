Questo pomeriggio l'edizione del Pentasport ha cercato di fare il punto della situazione in casa Fiorentina a tre giorni dalla delicata trasferta di Udine. E tra le principali cose emerse ce n'è una che potrebbe davvero creare grandi problemi al tecnico gigliato Paolo Vanoli: oltre ai gol presi, adesso la difesa perde i pezzi.

Contro l'Udinese Vanoli sarà costretto a confermare la coppia vista in scena nel secondo tempo contro il Monza

Con il report medico di questo pomeriggio sulle condizioni fisiche di Viery, che era uscito acciaccato dalla sfida di lunedì sera contro il Monza, la Fiorentina si trova a dover affrontare la delicata trasferta di Udine con la difesa incerottata ed obbligata. Secondo quanto riportato dall'emittente oltre al brasiliano in Friuli non sarà presente neanche Marin Pongracic, ancora ai box dopo l'infortunio subito a San siro contro l'Inter. Per questo motivo la Fiorentina si presenterà al Bluenergy Stadium con la coppia di centrali obbligata: Vanoli sarà infatti costretto a riconfermare la coppia Dragusin-Ranieri, che nel secondo tempo di Monza ne aveva combinata di ogni.

La difesa a tre per il momento resta un miraggio, a meno che…

Per questo motivo il tecnico gigliato, almeno in vista di domenica, ha poche armi a disposizioni dietro, e soprattutto non potrà sicuramente tornare alla difesa a tre: cosa richiesta a piu riprese nelle ultime settimane dopo l'inizio disastroso della retroguardia gigliata. Adesso è impossibile tornare al passato a meno che non venga scelto di adattare qualcuno nel ruolo, con Valdepenas che potrebbe candidarsi al ruolo visto che in Spagna ha piu volte vestito i panni di centrale.