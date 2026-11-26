A poco piu di un mese dall'inizio della finestra di calciomercato invernale, questo pomeriggio Tuttomercatoweb ha cercato di analizzare quali siano necessità e occasioni per ogni singola squadra di Serie A. E nel esplorare quello di cui necessita il Lecce di Di Francesco, il portale ha fatto emergere qualcosa che potrebbe riguardare da vicino la Fiorentina.

L'imperativo è migliorarsi in fase offensiva

Il primo problema resta senza ombra di dubbio l’attacco. Il Lecce cerca gol e li aspetta soprattutto dai suoi attaccanti. Per ora i giallorossi hanno segnato 12 reti, una media di una rete a partita, che ha fruttato 10 punti in classifica. Il dato curioso è che finora i 3 attaccanti principali non hanno ancora segnato. Ed è proprio su questo aspetto che Di Francesco sta lavorando anche per metterli nelle condizioni migliori per sbloccarsi. Perché se arrivassero anche i loro gol la classifica potrebbe diventare ancora migliore. Ma non è questo che tocca da vicino anche la Fiorentina.

La Fiorentina è avvertita: per Tiago Gabriel la concorrenza è tanta

E se in attacco il Lecce dovrà cercare di migliorarsi, il club giallorosso dovrà prepararsi a respingere gli assalti per Tiago Gabriel, su cui continua ad esserci l’interesse concreto di molti club italiani e stranieri. E come sottolineato nei mesi scorsi anche la Fiorentina, ed il ds viola Fabio Paratici, stanno continuando a tenere in osservazione il difensore brasiliano. Oltre ai viola c’è anche il Milan, che non ha mai abbandonato la pista, ed almeno due club inglesi: per il portoghese hanno sondato il terreno sia Everton che Crystal Palace. La volontà è quella di trattenerlo, ammesso che non arrivi un'offerta alla quale diventi impossibile dire di no.