Questo pomeriggio sul sito ufficiale della Fiorentina sono apparse le dichiarazioni ufficiali del tecnico della Primavera viola Aurelio Andreazzoli dopo il pareggio in trasferta di ieri in Youth League contro la Dinamo Tbilisi. Questo le parole del tecnico dopo il fischio finale ai canali ufficiali del club:

“Rammarico o soddisfazione per il risultato? Direi che provo tutte e due le cose. Effettivamente la nostra qualità nel primo tempo è stata veramente eccellente, devo dire che i ragazzi mi hanno veramente stupito per la continuità e per come sono rimasti dentro la gara per centrare l'obiettivo".

"Potevamo concretizzare qualcosa in piu ma il risultato va bene"

Ha anche aggiunto: "Purtroppo non siamo riusciti a concretizzare tutto il lavoro fatto e poi è chiare che in queste partite c'è anche un avversario che fa di tutto per non sottostare, e che alla fine è riuscito a raggiungere un risultato che credo sia stato maggiormente premiante per loro. Alla fine non si può però dire che abbiano rubato qualcosa, sicuramente noi potevamo essere piu fortunati: anche oggi abbiamo colpito due pali”.

“C'è una cosa dei miei ragazzi che mi è piaciuta molto”

Ha sottolineato poi un aspetto: "Nel primo tempo mi è piaciuta molto la squadra per un motivo particolare, legato alla formula della Youth League: non ci consente di scegliere chi vorremmo, ma siamo costretti a lasciare a casa diversi calciatori che non fanno parte di questa cervellotica lista Uefa, che faccio fatica a capire. Ieri a conti fatti tra giocatori al Mondiale, infortuni e scelte di questo tipo abbiamo dovuto rinunciare ad 8 calciatori. Questo avvalora ancor di piu quello che abbiamo fatto".

“Ecco cosa aspettarsi in vista del ritorno”

Ha poi concluso: "Da quali certezze riparto in vista del ritorno? Direi tutto quello su cui abbiamo lavorato in vista di ieri. La nostra identità, la nostra voglia di andare oltre il turno consapevoli di aver davanti un avversario che farà di tutto, come noi, per passare il turno. Magari facendo tesoro degli errori per migliorare.