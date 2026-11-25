Da colpo last minute a oggetto misterioso e poco convincente. Questa è stata fin qui la parabola di Pedro Gonçalves alla Fiorentina. Le prestazioni del portoghese, però, hanno più di un'attenuante che è doveroso sottolineare.

Inserimento lentissimo

Innanzitutto, Gonçalves nelle sue prime settimane alla Fiorentina ha avuto davvero poco tempo a disposizione per scalare le gerarchie prima di Grosso e poi di Vanoli. I tabellini in questo senso sono emblematici: 11 minuti in campo contro il Torino, 10 col Venezia, 30 con il Pisa in Coppa Italia, 24 con il Napoli e 9 con il Genoa. Per vederlo in campo dall'inizio c'è stato bisogno di attendere il 18 ottobre e la partita casalinga contro il Como. Il portoghese ha giocato 63 minuti e non è stato certo uno dei peggiori. La domanda dunque sorge spontanea: forse un maggiore minutaggio avrebbe giovato a lui e all'intera squadra?

Mai chiara fiducia del mister

Nelle ultime settimane, la musica non è cambiata. Prima panchina stagionale per Gonçalves contro l'Inter, poi 14 minuti in campo tra Atalanta e Sassuolo e infine, quasi all'improvviso, eccolo titolare nel 4-2-3-1 di Vanoli contro Juventus e Monza. Due partite in cui però ha giocato rispettivamente 65 e 45 minuti. In entrambi i casi non aveva brillato, ma un giocatore - soprattutto se è ai primi mesi in Italia - ha bisogno di tempo per esprimere pienamente tutte le potenzialità. Anche qui è lecito porsi un quesito: considerando il grigiore generale, non era possibile vederlo in campo 90 minuti per due gare di fila? Riflessioni inevitabili, riguardo a un giocatore che si intuisce abbia valori tecnici importanti e che sarebbe controproducente bollarlo troppo presto come un acquisto sbagliato.