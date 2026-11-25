Aggiustare: "Mettere o rimettere un oggetto nelle condizioni richieste per il suo buon uso o funzionamento; accomodare, riparare". Costruire: "Fabbricare edifici; comporre una macchina e sim. con l’unione delle parti convenientemente disposte; mettere insieme pezzo per pezzo, oppure fondare, creare e sim.". Non è una lezione di grammatica, ma un modo alternativo per parlare di Paolo Vanoli e dello stato attuale della Fiorentina.

Andiamo indietro di un anno

Nella scorsa stagione, quando la società ha deciso di esonerare Stefano Pioli, la scelta di Vanoli aveva un senso. La squadra era piombata in zona retrocessione: situazione nuova per la Fiorentina (reduce da tre qualificazioni europee consecutive) e quindi con tutto il carico di dubbi riguardo alla capacità di affrontare questa nuova realtà. Serviva quindi un tecnico pratico, dalle idee calcistiche non innovative ma certamente efficaci e che portasse la barca in porto. In questo senso Vanoli era il profilo appropriato per aggiustare - verbo non utilizzato casualmente - il tiro e tale si è rivelato conquistando una salvezza anticipata.

Tornare sui propri passi è stato deleterio

In estate Vanoli non è stato confermato dalla dirigenza: non perché il suo lavoro sia stato sminuito, ma semplicemente perché non era l'allenatore giusto per il progetto della Fiorentina. Conquistata la salvezza, la società voleva costruire - anche qui ecco un verbo che torna in auge - un qualcosa di bello e duraturo. Serviva quindi un allenatore in grado di portare una chiara idea di calcio grazie alla quale far esaltare i giocatori tra confermati e volti nuovi e conseguire risultati all'altezza delle aspettative della piazza. Il nome scelto è stato quello di Fabio Grosso e la storia della sua avventura in viola è nota: che il suo esonero sia stato affrettato o che non abbia attecchito con il gruppo squadra, a mesi di distanza poco importa. Il nuovo progetto viola aveva comunque tutto il tempo di fiorire? Allora perché è stato deciso di richiamare un "aggiustatore" invece di puntare - magari con maggiore convinzione - su un altro "costruttore"? In 10 partite tra campionato e Coppa Italia, Vanoli non ha fatto vedere un passo in avanti che sia uno: non ha dato un'identità chiara alla squadra a livello di tipo di calcio, modulo e uomini su cui puntare e ha ottenuto solo qualche risultato qua e là senza trovare continuità. La Fiorentina invece di andare avanti è tornata indietro, in linea con quanto fatto dalla sua dirigenza dopo l'esonero di Grosso: almeno in questo, ma è un'amara constatazione, c'è stata una coerenza.