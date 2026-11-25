A Radio Sportiva è intervenuto l'ex attaccante gigliato Francesco Flachi, che ha commentato la bruttissima sconfitta della Fiorentina a Monza, individuando maggiori responsabili e problematiche della squadra viola.

‘I giocatori sono i più responsabili, perché…’

“Sono d’accordo con le parole di Vanoli, è un’analisi perfetta di quello che è successo a Monza. I giocatori hanno le qualità per fare tutto, si può incappare in queste situazioni, però poi bisogna che siano anche loro ad affrettare un attimino per colmare queste mancanze della squadra. Ci sono dei giocatori che sono veramente di qualità. A Firenze non capiamo come mai questa squadra non riesca a trovare un’identità, è vero anche che l’allenatore deve trovarla, deve dare delle motivazioni, ci vuole il bastone e la carota, però poi dopo ci sono le responsabilità di tutti. Per come l’ho vissuto io il calcio, penso che i responsabili siano più i giocatori, nonostante siano giovani, perché le qualità di questa squadra sono infinite però lo devono dimostrare. In questo momento si può pensare anche che siano stati sopravvalutati perché hai vinto solo con il Venezia e il Sassuolo. Deve scattare qualcosa nella loro testa”.

‘La parola umiltà è forte, se Vanoli la usa…’

“Saranno da valutare delle situazioni per uscirne, sicuramente la parola umiltà dell’allenatore è forte, però Vanoli vede come si allenano e percepisce dei segnali. Se lui vede questa poca umiltà, quella poca cattiveria di andare a vincere, anche lui deve farsi qualche domanda. Se dice qualcosa del genere forse neanche lui è entrato nella loro testa per dare qualcosa in più a livello tattico e di gioco. Paratici? Ad inizio stagione per i giocatori presi gli era stato dato 8, perché sono tutti giocatori di prospettiva con qualità”.