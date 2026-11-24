Il giornalista Benedetto Ferrara ha parlato a Radio Bruno, intervenendo sulla situazione di casa Fiorentina, tra il lavoro di Vanoli, la sua comunicazione nel post partita di Monza e quanto fatto da Paratici a Firenze.

Le parole di Ferrara

“Se parliamo di macroproblemi, è evidente che sono stati fatti passi sbagliati nella concezione di un progetto tecnico. Una squadra si costruisce su un progetto di gioco, su un allenatore e su una precisa idea di calcio. Dopo le dimissioni di Palladino si è ricominciato con Pioli, che si è trovato una squadra che non capiva. Poi è arrivato Vanoli e abbiamo vissuto la scorsa stagione. Poi Grosso, poi di nuovo Vanoli. Io ci leggo una certa isteria. Puoi spendere tutti i soldi che vuoi, ma senza un progetto tecnico con una precisa identità e un allenatore che ne condivida le idee, non vai da nessuna parte. Questa è la madre di tutti i problemi”.

Su Paratici

“Poi tutto il resto si traduce in problemi più piccoli. La famiglia Commisso non ha ottenuto grandi risultati in questi anni. L'unico vero momento in cui abbiamo visto un senso e un'identità è stato con Italiano. Poi, però, gli hanno venduto il centravanti a gennaio e sono successe tante altre cose. Ma almeno c'era un'idea, ed è stato l'unico periodo in cui la Fiorentina ha davvero fatto calcio. Paratici è arrivato osannato, come se dovesse essere lui, da solo, a salvare la Fiorentina. Il suo arrivo doveva rappresentare un rilancio e ha avuto dalla sua un contratto da buon calciatore, di quattro anni e mezzo. Ha fatto un buon lavoro sul piano dei nomi, ci siamo tutti quanti illusi”.

La comunicazione di Vanoli

“Quando Vanoli ha detto che la squadra doveva essere umile come lui, stavo per far cadere il bicchiere. Ho pensato: «Mamma mia, ma come si fa?». Ma davvero può essere il pubblico a dover trasmettere umiltà a una squadra? Non dovrebbe essere compito dell'allenatore? La Fiorentina si sta comportando da società scarsa. Non parla nessuno. Forse Vanoli è quello che, alla fine, ci sta peggio di tutti. Secondo me è al suo posto. Vorrei vedere chi verrebbe ad allenare questa squadra in una situazione del genere. La storia della squadra giovane, del mattoncino, quando prendi tre gol a partita, non regge. Hai speso 130 milioni e sei ancora costretto a sperare in Ranieri e Pongracic. Vanoli ti aveva già fatto vedere tutto quello che poteva dare: perché riprenderlo? Non aveva altro da dimostrare. Il bilancio economico ti dice che sei sotto di tot milioni. Quello sportivo ti dice che sei ancora lì a lottare per rimanere in Serie A".