Sul proprio canale You Tube, il giornalista di DAZN Andrea Marinozzi ha parlato delle parole di Paolo Vanoli nel post partita di Monza-Fiorentina.

Vanoli, ma che dici?

"La Fiorentina si era ripresa prima della sosta, ma la reazione dopo il gol subito contro il Monza è stata brutta. Troppe individualità. C'è una fisionomia di squadra da trovare. Non mi è piaciuta la comunicazione di Vanoli, che in conferenza stampa ha detto: «Questa squadra deve avere la mia umiltà». Una frase che crea distanza, poi il ritorno annunciato con energia. Una modalità che va bene per i tifosi, poco alla squadra".

Cosa servirebbe

“Ora c'è da avvicinare la squadra ai tifosi. Anche a Sassuolo lo scorso anno aveva parlato di io e loro. Non è la comunicazione giusta per i calciatori. Questo non vuol dire che deve sempre accarezzarli. A DAZN ha parlato bene, poi internamente deve essere duro e diretto e sottolineare il ritiro punitivo, ma fuori deve usare una comunicazione diversa”.