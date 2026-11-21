Francesco Flachi, ex giocatore e tifosissimo della Fiorentina, è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno per commentare le ultime vicende di casa Fiorentina

Sulle prossime partite

Queste le sue parole: “Dalle sviste, come la partita col Genoa, occorre sempre trarre insegnamento. Nell'arco dei prossimi quattro o cinque incontri esiste l'opportunità di risalire la china e di uscire da una condizione complicata: la Fiorentina possiede tutte le qualità per farcela. È stato allestito un organico inedito e particolarmente giovane: sfortunatamente le cose non sono andate secondo le aspettative, ma ci vuole la pazienza di trovare continuità e la quadratura tattica ideale”.

“Dal centrocampo in su la Fiorentina…”

Flachi ha poi proseguito: “Dalla metà campo in avanti ci sono elementi capaci di decidere la contesa in qualsiasi istante. Gonçalves non è un giocatore che puoi tenere fuori, Njie è in ottima forma, Pellegrino sta bene e Mastantuono è reduce da due reti realizzate in Nazionale. Questa rosa è stata concepita in ottica futura: c i sono ragazzi molto verdi e la Fiorentina ha evidenziato di potersela giocare persino contro le big del nostro torneo. Nei prossimi impegni sarà fondamentale conquistare dieci o dodici punti per sistemare definitivamente la classifica”.

Sul centrocampo

“Oulai mi ha colpito profondamente per le sue doti. Ritengo che possa coesistere con Fagioli, ma in primo luogo è necessario recuperare quest'ultimo sul piano psicologico: può rivelarsi un elemento fondamentale, però deve provarlo sul campo e tirare fuori la necessaria cattiveria agonistica”.