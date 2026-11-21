Gianfranco Monti, noto opinionista, è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno per commentare le ultime vicende di casa Fiorentina.

“La Fiorentina ha trovato la giusta strada”

Queste le sue parole: “Stiamo imboccando la strada giusta, iniziamo a intravedere del gioco: sono molto fiducioso per questo rientro dalla sosta. Alla Fiorentina manca stabilità mentale e se Vanoli riuscisse a innescare una mentalità vincente, allora te la potresti giocare con tutti. Se la squadra si mette in testa di avere le qualità per arrivare in alto, ci possiamo divertire”.

Sulle carenze della rosa

Monti ha poi proseguito: “A questa squadra manca sicuramente un centrocampista, anche semplicemente dal punto di vista numerico. Secondo me accadrà qualcosa anche per il ruolo di terzino sinistro. La rosa? Di alcuni calciatori dobbiamo ancora capire se hanno voglia di ingranare o no, come Fagioli, che vorrei che avesse più continuità: ha troppi alti e bassi nel corso della stagione ed in questo momento Oulai merita di giocare”.