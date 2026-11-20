Raffaele Palladino, tecnico del Bologna, è intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida tra felsinei ed Udinese in programma domani. Tra le varie domande, una ha riguardato il rapporto tra il tecnico campano e Nicolò Zaniolo, stella dei friulani.

“Nessun rimpianto con Zaniolo”

Queste le parole di Palladino, rispondendo in merito al fatto se non fosse riuscito ad incidere su Zaniolo alla Fiorentina: “Rimpianti con Zaniolo? Nicolò ho avuto il piacere di allenarlo a Firenze, nei sei mesi con me non ha giocato molto a causa di problemi fisici e perché Kean era in stato di grazia. È un giocatore fortissimo, anche la Nazionale ha bisogno di lui”.

I sei mesi di Zaniolo in viola

Durante la sua esperienza in viola, Zaniolo ha collezionato complessivamente 13 presenze senza segnare alcun gol né fornire assist, dando spesso l'idea di non essere a proprio agio con gli schemi tattici di Palladino.