'Legge Bove', la prima proposta è bocciata dal Senato: no a corsi gratuiti di primo soccorso nelle scuole
Prima bocciatura per la ‘Legge Bove’: l'ex giocatore della Fiorentina, che aveva proposto alcune misure per contrastare la disorganizzazione nella gestione dei primi soccorsi in caso di problemi cardiaci, si è visto respingere la proposta di legge dal Senato.
La votazione
La proposta riguardava in particolare l'introduzione, in maniera completamente gratuita, di corsi di primo soccorso da portare nelle scuole: tuttavia, in Senato, la richiesta è stata respinta dopo una votazione che ha visto 74 voti contrari, 47 favorevoli e 4 astensioni.
Secco ‘no’
Niente da fare, quindi, per un ragazzo che si è da subito battuto su una questione tanto delicata, che lui stesso ha vissuto sulla sua pelle nella sua esperienza alla Fiorentina.
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