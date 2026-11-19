Sette milioni di euro. A tanto ha rinunciato l'ex centrocampista della Fiorentina, Edoardo Bove, pur di continuare a fare il calciatore, pur di continuare a vivere il proprio sogno.

Premio assicurativo

Ad un certo punto della propria vita, Bove si è trovato davanti a un bivio e ha deciso di prendere la strada più impervia, quella che portava verso il campo da gioco e all'estero, più precisamente in Inghilterra e al Watford. Se avesse deciso di appendere gli scarpini al chiodo avrebbe incassato, euro più, euro meno, qualcosa come sette milioni di euro come premio assicurativo.

A confessarlo è stato lo stesso giocatore all'interno del docufilm “In un battito”, dove viene ripercorsa la sua storia dal momento del malore occorsogli durante Fiorentina-Inter del 1 dicembre 2024, fino al suo ritorno in campo con la maglia del Watford addosso.

Il suo sogno era quello

Del resto il suo sogno era proprio quello: continuare a fare il calciatore, riprendere quel percorso che si era interrotto sul campo dell'Artemio Franchi di Firenze.

Eh già, Firenze. Bove lo ha detto proprio in questi giorni che crede che la sua strada si ricongiungerà con quella del capoluogo toscano, a patto che, ovviamente, cambi la legge in Italia e possa fare sport professionistico anche chi ha un defibrillatore cardiaco impiantato.