Florin Manea si aspetta di rivedere il miglior Radu Dragusin tra febbraio e marzo. Intervenuto a Digi Sport Special, il procuratore del difensore della Fiorentina ha fatto il punto sulla stagione del suo assistito, soffermandosi sulla discontinuità delle sue prestazioni.

“Ha iniziato male ma entro Febbraio-Marzo si rivedrà”

"Purtroppo non è una stagione molto positiva per Radu. Spero che anche la sua squadra si riprenda. Entro febbraio-marzo rivedremo Radu nella sua forma precedente. Ha disputato alcune partite buone, altre meno, non è stato così costante", ha dichiarato Manea.

La Fiorentina ha bisogno della miglior versione del romeno

Il procuratore ha così indicato una finestra per il ritorno di Dragusin ai suoi livelli abituali. Nel frattempo, la Fiorentina ha bisogno che il centrale romeno dia continuità alle sue prestazioni, in una fase in cui la squadra cerca maggiore solidità difensiva.