Oltre al tecnico della Primavera della Fiorentina Andreazzoli, dopo il pareggio di ieri in Youth League è tornato a parlare anche il responsabile del settore giovanile viola Valentino Angeloni. Queste le sue parole ai canali ufficiali del club gigliato:

“E' stata una tre giorni molto bella ed intensa. Voglio ringraziare la società intera ed il direttore generale Alessandro Ferrari che ci hanno permesso di viaggiare comodamente in charter sia all'andata che al ritorno, cosa assolutamente non comunque. Un'ulteriore dimostrazione di attenzione e di sensibilità della prima squadra e della direzione generale verso il settore giovanile”.

“Abbiamo fatto una grande partita, c'è forse un po di rammarico per il risultato finale”

Ha anche aggiunto: “E' stata un'esperienza bellissima, in un posto completamente diverso rispetto a quello che siamo abituati a vivere quotidianamente. Abbiamo giocato una partita in uno stadio vero, che ci lascia con ottime sensazioni in vista del futuro. Abbiamo fatto una bella partita, raccogliendo meno per quello che il campo ha dimostrato: questo ci da un'ulteriore spinta verso la crescita di questo gruppo. Siamo fiduciosi, sapendo che al ritorno sarà una partita molto diversa. Loro hanno capacita di soffrire, cosa che hanno dimostrato anche ieri. Forse meritavamo un risultato piu ampio ma c'è soddisfazione per la prestazione dei ragazzi”.

“Appuntamenti come questo fanno bene al carattere della squadra”

Ha poi sottolineato l'importanza di queste partite: “Appuntamenti come questi fanno bene soprattuto dal punto di vista caratteriale. Questo perchè ci si confronta con le condizioni del calcio di livello internazionale: quindi i palloni diversi, l'arbitro ha una formazione diversa, i contesti sono diversi e quindi tutto può rappresentare una crescita. Tutto questo accrescerà ancora di piu le esperienze e le capacità di questo gruppo”.