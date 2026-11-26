Arrivano novità di mercato importanti dal Sudamentica, novità che potrebbero scompaginare i piani della Fiorentina e del suo direttore sportivo Fabio Paratici. Un possibile obiettivo dei viola infatti, che sarebbe potuto arrivare in Italia a parametro zero, in questi giorni potrebbe trovare un nuovo accordo con il suo club, costringendo quindi la Fiorentina a dover rivedere i suoi programmi.

Il River Plate potrebbe far cambiare i piani Paratici: rinnovo vicino pr Beltran

Stiamo parlando del portiere argentino Santiago Beltran. Il River Plate ha fatto passi avanti per rinnovare il contratto del portiere classe 2004, portiere accostato negli ultimi mesi alla Fiorentina come possibile sostituto di De Gea. Lo riferisce TyC Sports, secondo cui le parti si sono incontrate più volte e si sono avvicinate. L’accordo deve ancora essere chiuso. Il contratto attuale scade a dicembre 2027 e il club argentino vuole adeguare lo stipendio del ventiduenne al ruolo di titolare che ha conquistato.

Adesso la Fiorentina sarebbe costretto a pagare il suo cartellino

Secondo la testata argentina, il River valuterebbe anche una vendita a gennaio con trasferimento effettivo a giugno. In questo modo potrebbe trattenere Beltrán per altri sei mesi, mentre al club prende corpo l’ipotesi Bono per la seconda metà del 2027.