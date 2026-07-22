La Nazione: Un'ala nuova per la tournée inglese dei viola
La Nazione dedica due pagine alla Fiorentina, pubblicate all'interno dell'inserto sportivo del giornale.
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Si apre con: "Kean, sì o no: il nuovo tormentone
Le sirene, i costi e le opportunità Ora il suo addio sembra più vicino". Sottotitolo: “Nessuna preclusione della società davanti ad un'offerta di 40 milioni. II Como, i turchi e i possibili sostituti”.
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Sul mercato in entrata: "E ora tutto sugli esterni offensivi
Un colpo entro venerdì Soulé strada possibile Il favorito è Bakayoko". Sottotitolo: “Un'ala per la tournée inglese. Monitorati Alajbegovic e Kulusevski”. Infine leggiamo: “Lamptey, scherzi del destino”.
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