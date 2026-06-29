Biasin: "Saltata l'operazione Palestra l'Inter deve rifare la strategia per i terzini. E su Dodô..."
Il giornalista vicino alle vicende di casa Inter Fabrizio Biasin ha parlato a Cronache di Spogliatoio anche del possibile interesse nerazzurro per il terzino viola Dodò, in uscita dalla Fiorentina.
Sulla strategia dell'Inter
“Credo che il club abbia a disposizione un budget prestabilito. Saltata la pista Palestra, che avrebbe richiesto un investimento importante, ora bisogna capire se destinare una grossa parte delle risorse a un esterno di alto livello”.
Su Dodò
"Così si ridurrebbe il margine di spesa per gli altri reparti, altrimenti serve distribuire il budget in modo diverso, rafforzando maggiormente altre zone del campo e puntando sulla fascia destra a un profilo meno prestigioso rispetto a Dodò. Non so quale direzione prenderanno, ma so che stanno già valutando un paio di alternative per quel ruolo."