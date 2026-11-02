Beto scalpita, attenzione alla sorpresa. La decisione all'ora di pranzo

Due conferme e un dubbio ancora da sciogliere nell’attacco della Fiorentina. Secondo quanto riportato da La Nazione, Mastantuono e Njie sono indirizzati verso un’altra maglia da titolare nella sfida di Reggio Emilia contro il Sassuolo. Resta invece aperto il ballottaggio per il ruolo di centravanti.

Argentino in vantaggio ma…

Pellegrino parte in vantaggio su Beto, ma la scelta non è ancora definitiva. L’argentino potrebbe dunque essere confermato nonostante abbia già iniziato dal primo minuto le ultime tre partite consecutive.

A contendere il posto a Pellegrino c’è l’ex Everton che scalpita e che ha lasciato buone indicazioni entrando contro l’Atalanta nei pochi minuti in cui lo si è visto. Un ingresso che mantiene aperte le sue possibilità di guidare l’attacco viola.

Decisione a pranzo

La decisione di Paolo Vanoli dovrebbe arrivare soltanto durante la riunione tecnica prevista all’ora di pranzo. Sarà in quel momento che il tecnico comunicherà la formazione destinata a scendere in campo nel tardo pomeriggio: Mastantuono e Njie verso la conferma, con Pellegrino e Beto ancora in corsa per completare il reparto.