Rivoluzione sulle fasce, ma serve risparmiare: due svincolati di lusso sul taccuino della Fiorentina

Fabio Paratici è già al lavoro da tempo su quella che sarà la Fiorentina del prossimo anno, con l'allenatore che sarà Fabio Grosso e che aspetta di essere ufficializzato.

La situazione

Il mercato viola si concentrerà soprattutto sulle corsie esterne, dove né Harrison, né Solomon verranno riscattati ai prezzi concordati. Per l'israeliano il ds viola proverà a chiedere uno sconto, ma c'è anche il grave infortunio da tenere di conto.

I profili

E così, in un mercato in cui servirà anche risparmiare sui cartellini, per la fascia sinistra i viola hanno messo nel mirino Stephan El Shaarawy e Filip Kostic, che si libereranno a zero rispettivamente da Roma e Juventus. Sul Faraone, però, si sono già mosse Venezia e Genoa. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.