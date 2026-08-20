Cappelletti: "La Fiorentina deve ritornare dove merita di stare, ai livelli che le competono"

Un nuovo memorial intitolato all'ex attaccante della Juventus e della Nazionale, Paolo Rossi. Ad organizzarlo c'è Federica Cappelletti, moglie dell'ex calciatore, scomparso non da molto, presidente della Divisione Serie A Femminile Professionistica e presidente della Paolo Rossi Foundation.

L'evento

In attesa dell'evento che si disputerà tra fine agosto e inizio settembre e che sarà dedicato alle squadre Under 17 in ambito femminile e alle Under 14 nel maschile, la Cappelletti ha avuto modo anche di esprimere il proprio pensiero sulla Fiorentina che sta nascendo.

“Ai propri livelli”

"Mi auguro che la Fiorentina torni ai livelli che ha sempre avuto - ha detto - e torni dove merita come posizionamento. Vedo un campionato sempre più avvincente dove ci sono delle sorprese, delle squadre che si stanno strutturando bene anche dietro le top".