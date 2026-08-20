Lo stallo sul mercato degli esterni va a incidere profondamente sulle scelte di Grosso

Siamo a quattro giorni dall’esordio in campionato della Fiorentina e l’allenatore viola, Fabio Grosso si ritrova a fare i conti con scelte obbligate in termini di sistema di gioco come già accaduto ad alcuni dei suoi predecessori.

Conferma del 4-3-2-1

Paratici farà di tutto per accelerare sul mercato anche se per la sfida con i giallorossi non sembrano esserci più i tempi per un nuovo arrivo. Lo stallo sul mercato degli esterni, scrive stamani il Corriere Fiorentino, si sta traducendo in una conferma del 4-3-2-1 che Grosso ha proposto al debutto contro il Benevento.

Tre interpreti per due maglie

In questo caso ci sono tre interpreti in corsa per due maglie come Atta, Gudmundsson e Mastantuono destinati a spostare il baricentro del tridente dalle corsie esterne alla trequarti. Come centravanti, al netto di alcune voci di mercato, invece non ci sono dubbi perché sarà Kean.