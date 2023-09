"Ranieri già da piccolo giocava in attacco. Molte volte l'ho cacciato dagli allenamenti, ma forse così..."

Paolo Rossi, il primo allenatore di Luca Ranieri, è intervenuto a Radio Sportiva per commentare l'exploit del suo vecchio allievo, ieri reduce da una doppietta con la maglia della Fiorentina:

“Ranieri aveva qualità superiori rispetto agli altri ragazzi, infatti quando perdevamo lo mettevo in attacco. Non ho parlato con Luca, è da un po' che non lo sento".

Poi ha aggiunto: "Quando allenavo Ranieri molte volte lo mandavo via dall'allenamento, magari è proprio li che si è formato il suo carattere".