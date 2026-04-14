Martinelli si ferma: problema al ginocchio per il portiere di proprietà viola in casa Sampdoria

Non arrivano buone notizie in casa Sampdoria, con il portiere in prestito dalla Fiorentina Tommaso Martinelli che questa mattina ha infatti chiuso anticipatamente l'allenamento a causa di un dolore al ginocchio sinistro.

Samp ottimista

L'infortunio potrebbe portarlo a saltare la prossima partita con il Monza, ma il club blucerchiato sembra essere ottimista e non ha fissato esami medici per lui. Lo scrive Il Secolo XIX.

Il comunicato

“La Sampdoria si avvicina alla sfida con il Monza, in programma venerdì sera al “Ferraris” (ore 20.30). Attilio Lombardo e staff hanno diretto un allenamento mattutino sul campo superiore del “Mugnaini” a base di attivazione tecnica, sviluppi tattici ed esercitazioni finali per reparti (difensori e centrocampisti-attaccanti). Parzialmente in gruppo Liam Henderson mentre Tommaso Martinelli ha interrotto anticipatamente la seduta in via precauzionale per un fastidio al ginocchio sinistro”.