La rivelazione: De Gea ha ancora voglia di Fiorentina. Una riflessione necessaria su Martinelli
De Gea. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Il portiere della Fiorentina, David De Gea, ha rinnovato a maggio scorso il proprio contratto con il club viola chiudendo un accordo fino al 2028.
Ancora a Firenze
Nonostante le voci che lo hanno accostato anche ad alcune big italiane, la volontà dello spagnolo, scrive stamani il Corriere dello Sport-Stadio, sembra quella di voler continuare a Firenze almeno per un altro anno.
Che fare con Martinelli?
C'è da capire poi quali saranno le intenzioni della società, che in casa ha anche un possibile crack nel ruolo di estremo difenso come Tommaso Martinelli, classe 2006, attualmente in prestito alla Sampdoria, dove si sta mettendo in mostra.
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