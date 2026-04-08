La Fiorentina cala i big e prova a recuperare i tanti assenti di sabato

Questa partita di Conference League sarà sicuramente diversa rispetta alle altre giocate dalla Fiorentina. Niente rotazioni stavolta, non è una sensazione, ma è un'idea che si rafforza sempre di più, ora che ci stiamo avvicinando alla gara contro il Crystal Palace.

Dentro i big

Vanoli per l'occasione si affida ai big, a cominciare da De Gea in porta, per arrivare a Fagioli a centrocampo (in campionato sarà assente perché squalificato), e a Kean come centravanti benché non sia al meglio.

Recuperare gli assenti di sabato

I viola stanno facendo di tutto per recuperare anche i tanti assenti di sabato scorso. Per Dodô non ci dovrebbero essere problemi di sorta. E' una corsa contro il tempo però per riavere a disposizione anche Parisi, Mandragora e Fortini. E stamani c'è la rifinitura al Viola Park.