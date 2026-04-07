"Contro il Crystal Palace serve un Kean senza problemi alla tibia... e alla testa. Harrison un disastro ad ogni partita"

Ubaldo Scanagatta ha commentato la prestazione della Fiorentina contro il Verona durante il Pentasport di Radio Bruno. Il giornalista ha anche gettato uno sguardo anche sull'importantissima sfida di giovedì sera contro il Crystal Palace e sulla prossima stagione viola.

Vittoria immeritata

“Quest'ultima giornata di campionato è stata positiva per la Fiorentina - ha detto Scanagatta - nonostante la pessima prestazione e l'immeritata vittoria, perché le altre hanno tutte perso. Difficile pensare che si possa giocare così contro il Crystal Palace".

In vista del futuro

Scanaggatta ha continuato la sua riflessione soffermandosi sul futuro viola: ”Giovedì servirebbe un Kean senza problemi alla tibia e alla testa. La prossima stagione la Fiorentina deve ripartire da Fagioli, Kean e De Gea la prossima stagione. Harrison invece è una delusione, non gli ho mai visto fare un dribbling o un passaggio in avanti è stato un disastro in tutte le partite".