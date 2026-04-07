Bucciantini: "Con la Conference la stagione viola può diventare cinematografica. Vanoli bravo a far cambiare il vento"

Marco Bucciantini, opinionista e tifoso viola, ha parlato a Radio Bruno dell'attualità di casa Fiorentina.

Sulla salvezza

“Da quando la Fiorentina ha imparato a vincere, la media punti è da 60 a campionato. Poi le partite sbagliate ci sono, ma la direzione è quella. Il vento è cambiato, ma non cambia da solo: la Fiorentina è diventata una squadra, a differenza di quella delle prime quindici partite. Se prima giocava bene ma non vinceva, oggi succede il contrario: anche quando non giochi bene, riesci comunque a portare a casa il risultato. Un esempio sono le partite di andata e ritorno contro il Verona. Gli episodi vanno dalla parte di chi ha il vento a favore, e noi siamo stati bravi a cambiarlo. La prossima partita di campionato sarà decisiva per capire la quota salvezza: la lotta si è allargata”.

Sul lavoro di Vanoli

“È stato bravo Paolo Vanoli con Parisi, poi ha capito come rilanciare la stagione di Dodô. È stato altrettanto bravo a convincere Fagioli a giocare davanti alla difesa. Vanoli ha lavorato bene nel senso più puro dell’allenare: oggi, fisicamente, il centrocampo è un’altra cosa. Con un modulo di riferimento e maggiore sicurezza mentale, tutto diventa più semplice”.

Contro il Crystal Palace

“Io ci credo. Sono partite strette, l'Europa ci ha proposto partite chiuse. Il momento è favorevole. Bisogna essere bravi a farla durare tanto, in 180 minuti stanno meglio in tanti. Facciamola durare. La Conference quest'anno è il finale a sorpresa. Magari non una stagione bellissima, ma sicuro può diventare cinematografica".