Bucciantini: “Fascia destra deliziosa con Parisi e Dodô, confusionari ma coraggiosi. Ora non fare l’errore di sentirsi salvi”

Il giornalista e tifoso viola Marco Bucciantini è stato ospite di Radio Bruno, spaziando tra campo e singoli, e proiettandosi anche sulla Conference League, impegno che vedrà di scena la Fiorentina in Polonia giovedì prossimo.

‘La squadra ora ha un passo diverso’

“La Fiorentina adesso, pur con le sue difficoltà in una stagione che lascia minacce addosso, ha un passo diverso. Bisognava aggiustare un po’ alla volta il campionato, le statistiche mesi fa ci condannavano. Ora non bisogna fare il grande errore di sentirsi salvi, ma la squadra c’è e qualche protagonista sta venendo fuori. Piccoli? Ha già cambiato 7 squadre ad appena 25 anni, deve fermarsi e trovare un po' di continuità, affiatamento coi compagni, un posto suo. Glielo auguro e spero che segni qualche gol, fa sempre la partita giusta ma troppo spesso ha fallito delle reti. A Cremona invece ha trovato un gol da centravanti, che dà fiducia. Spero sia il suo punto di partenza".

‘Parisi e Dodô, che delizia a destra’

“La fascia destra è una delizia e mi prendo il merito di aver difeso Parisi e Dodô nei momenti difficili, due calciatori confusionari e coraggiosi. Il brasiliano ha avuto difficoltà, accavallate anche con la vicenda contrattuale, ma da quando è a Firenze ha sempre dato tutto, mettendo tanta qualità, pur facendo qualche errore. Con Parisi e Dodô la fascia destra viola ha un’energia devastante. Dodô sta crescendo in lucidità, per me è il miglior 2 del campionato, se sta bene fisicamente vola”.

‘Bisogna trovare continuità’

“Ora serve continuità e ora non si può scegliere in quale partita spingere o meno, non si può mollare niente. Ora c'è la Conference League, bisogna concentrarsi su quella, e serve passare il turno e indirizzare la stagione. Non si può perdere l'Europa adesso che si è più sereni e ragionare anche sul turnover. Ora bisogna prendere tutto ciò che c'è, che un domani potrebbe diventare straordinario. Alcune avversarie viola sono oltretutto in zone di classifica simili alla Fiorentina nel loro campionato”.