Bernardo Brovarone, intermediario di mercato e tifoso della Fiorentina, ha parlato a Radio Bruno sia della gara vinta contro il Verona sia del prossimo impegno oltremanica contro il Crystal Palace.

Sulla prestazione di Verona

“Questo anno invita a qualsiasi genere di prudenza. Stiamo sereni, ma quello che è accaduto sabato è davvero tanta roba. Allo stesso tempo, però, adesso possiamo avere la mente rivolta anche all’Europa: magari può nascere una nuova ambizione. Se però ci soffermiamo un attimo su sabato, è stato qualcosa di assurdo: una partita incredibile. Dopo uno stop di 15 giorni ti presenti in questo modo a Verona… questa squadra riesce sempre a sorprendermi. Ma ormai non voglio nemmeno più parlarne: bisogna accettare tutto. Ora si potrebbe anche finire la stagione tra i fuochi d’artificio”.

Sulla svolta della stagione

"Io resto convinto che il campo abbia determinato molto più della testa. Il cambio modulo? Non direi. La difesa ha sofferto nella prima parte per molte altre ragioni. Con Kean e Gudmundsson non si riusciva mai a creare occasioni davanti. Con gli esterni hai stravolto il gioco e migliorato la fase offensiva: Solomon è stato un valore aggiunto. Questo, secondo me, è ciò che ha restituito equilibrio alla squadra».

Sul Crystal Palace

“Il Crystal Palace è una squadra che lo scorso anno ha vinto due trofei battendo il Manchester City e il Liverpool. Hanno giocatori molto pericolosi, rapidi e incisivi. La partita si giocherà probabilmente sul ritmo e sulla capacità di gestire il pallone. Bisognerà tenere ritmi alti: non è un campo che deve ridimensionare la tua personalità. Il vero problema sarà atletico ed energetico: servirà reggere l’intensità di una squadra di Premier League. Mi aspetto una Fiorentina diversa. Paradossalmente temo di più una squadra come l’AZ, piena di ragazzi molto bravi. Hanno già la consapevolezza che l'allenatore lascerà a fine anno. Affronterei la gara con estrema fiducia, ma forse è più complicato a Firenze che a Londra, ma la giocherei subito forte”.