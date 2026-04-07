Monti: "A Verona una rapina senza passamontagna, ma che goduria! Ma questa Fiorentina non ha gioco"

Gianfranco Monti, storico radio conduttore e tifoso della Fiorentina, ha parlato a Radio Bruno della vittoria gigliata contro il Verona.

La partita contro il Verona

“A Verona abbiamo giocato davvero male. Non abbiamo fatto nemmeno un tiro in porta e siamo comunque riusciti a vincere: una vera rapina senza passamontagna. Me la sono goduta, c’è poco da dire. A De Gea e Fagioli darei 8: punti pesantissimi. Non sono del tutto sereno, ma sicuramente più rilassato rispetto a prima”.

L'Europa

"Il percorso europeo è affascinante, può aprire scenari molto interessanti. Andare avanti significherebbe costruire un progetto diverso, con altre ambizioni. Questa coppa non va assolutamente lasciata andare".

Sul futuro

"Sinceramente, questo gioco nella Fiorentina faccio fatica a vederlo: mi sembra più basato sulle individualità che su un’idea collettiva. Mi auguro che i giocatori capiscano quanto sia importante la partita di giovedì. L’intensità degli avversari si intuisce già da giocatori come Solomon e Harrison, arrivati dall’Inghilterra a gennaio. Non mi convince del tutto, ma ha chiaramente le tipiche caratteristiche del calciatore inglese".