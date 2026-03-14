Monti: "Sono convinto che ci salveremo, per questo vorrei continuare il percorso in Conference. Kean mi preoccupa ma Piccoli di più. Parisi..."

Quest'oggi lo speaker radiofonico e grande tifoso della Fiorentina Gianfranco Monti, durante un collegamento con il Pentasport, ha avuto modo di dire la sua sul momento dei viola dopo la vittoria in Conference League.

“Non c’è un aggettivo per definire un’annata come quella vissuta dalla Fiorentina. Ci ritroviamo a commentare di una squadra che ci smentisce di partita in partita, tutte le cose che diciamo quotidianamente poi le porta via il vento. Partendo da giovedì sono molto contento che la Fiorentina abbia vinto, anche se chiaramente ancora non abbiamo passato il turno. Faccio parte di quelli che la Conference non la vorrebbero mai abbandonare anzi preferirebbero arrivare fino infondo. Mi piacerebbe tantissimo vincerla, ma andare piu avanti possibile per me è determinante anche per l’aspetto mentale”.

“Contro la Cremonese voglio tre punti, il pareggio non aiuterebbe”

Uno sguardo anche alla Cremonese: “Lunedi sarà la partita delle partite: la Fiorentina deve assolutamente portare a casa i tre punti. Non sono del partito di coloro che dicono che anche un pareggio smuoverebbe la classifica: meglio un punto che nulla non fa una grinza, ma è un ragionamento che non mi piace. Io ho tanta fiducia nel fatto che la Fiorentina si salverà senza problemi, e per questo vorrei mantenermi aperto il discorso coppa: alla fine della stagione potrebbe dare gioie inaspettate a tutti noi tifosi, chiudendo al meglio l’andata”.

“Le condizioni di Kean mi preoccupano ma Piccoli di piu.."

Un commento anche sulle condizioni di Moise Kean, analizzando anche la situazione di Roberto Piccoli: “Sinceramente io mi aspettavo che il giocatore potesse stare fuori per un po, e quindi anche contro la Cremonese. Non ho mai messo in dubbio il ragazzo, ma non percependo positività attorno a lui non ho mai pensato che potesse recuperare. La delusione piu grossa purtroppo per il momento mi arriva Piccoli e Gudmundsson: Sono due giocatori importantissimi per noi, a maggior ragione in questo momento che non hai il tuo bomber. Sono preoccupato perchè vedo l’ex Cagliari scendere in campo con un macigno sulle spalle, e questo non lo aiuta a rendere al meglio. Il fatto che lunedì però non si giochi al Franchi credo che possa togliere al gruppo molte pressioni, e questo forse mi da un po’ di fiducia in piu”.

“Parisi deve essere un esempio per molti”

Un commento anche sulle ultime prestazioni di Parisi: “Parisi deve essere in campo a tutti i costi a Cremona. Anche giovedì ha dimostrato di poter dare spirito e grinta in piu ai compagni, cose che una squadra nelle condizioni dovrebbe avere di default. Sono ormai mesi che si è immerso nella maniera giusta in questa situazione, e devo dire che impiegato altro a destra mi è piaciuto molto. Io mi aspettavo qualcosa in piu da Harrison, anche se son convinto che non gioca nella sua posizione ideale: anche se siamo intasati in quella zona del campo, lo vedrei meglio sulla sinistra. In quel modo avrebbe la possibilità di andare sul fondo e crossare in mezzo. Gli attaccanti viola ne beneficerebbero molto”.

Ha poi concluso: “Una nota positiva di giovedì è senza dubbio vedere chi ha fatto gol. C’è assolutamente bisogno di fare gol, soprattutto di centrocampisti e difensore. Questa è una cosa da non sottovalutare. In questo senso Ranieri i da molta fiducia, su ogni calcio piazzato è sempre pronto a sfruttare le sue occasioni, e con il Parma è stato cosi. Mi aspetto qualcosa in piu in fase realizzativa da Fagioli, oltre che da Ndour. La Fiorentina ha bisogno che i suoi centrocampisti diano piu auto all’attacco”.