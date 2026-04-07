Sospiro di sollievo per Gudmundsson: ecco la decisione del Giudice Sportivo. E Fagioli...

Era una Fiorentina con le antenne dritte sul comunicato odierno del Giudice Sportivo, in attesa di conoscere il responso dopo l’espulsione diretta di Albert Gudmundsson nella sfida di sabato scorso contro il Verona. L’islandese è stato squalificato per una sola giornata, e salterà quindi solamente Fiorentina-Lazio.

La decisione del Giudice Sportivo

“GUÐMUNDSSON Albert (Fiorentina): per avere, al 40° del secondo tempo, strattonato un calciatore avversario”. Stesso identico trattamento è stato riservato a Tomas Suslov, espulso assieme al calciatore viola

Out il faro del centrocampo

Contro la Lazio non ci sarà neppure Nicolò Fagioli, che era diffidato ed ha rimediato un’ammonizione, venendo così squalificato per un turno.

“FAGIOLI Nicolò (Fiorentina): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione)”.