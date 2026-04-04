Marelli: "Gudmundsson potrebbe rischiare anche due giornate di squalifica. Ecco perché"

L'ex arbitro Luca Marelli ha commentato a DAZN le decisioni arbitrali prese in Hellas Verona-Fiorentina, tra l'episodio contestato dai veronesi prima del gol di Fagioli e l'espulsione di Gudmundsson.

Su Fagioli

“Tutto nasce da un intervento di Gagliardini che va sul piede di Fagioli, rischiando anche molto perché si trattava di step-on-foot ed era già ammonito. Guida vedendo a terra Fagioli ha interrotto l'azione in una posizione neutra, quindi con il pallone lontano dall'area di rigore e quindi senza una azione potenzialmente pericolosa. Poi effettivamente Guida ha fatto riprendere il gioco diversi metri indietro, però per il resto il metro di giudizio di Guida non è stato particolarmente strano”.

Sull'espulsione di Gudmundsson e Suslov

"Più che corretta visto quanto è andata avanti. Sarà interessante vedere cosa si dirà nel rapporto. Se dovesse essere valutata come condotta violenta allora sarebbero due giornate di squalifica, se invece dovesse essere valutata solo come condotta sleale se la caveranno con una giornata di squalifica".