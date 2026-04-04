FOTO - Gudmundsson ironico dopo la rissa con Suslov: indica al giocatore del Verona lo store viola dopo la maglia strappata

“Più facile qui” ha scritto Albert Gudmundsson in una storia su Instagram, indicando il Fiorentina Store e condivideno i frame della rissa scattata in Verona-Fiorentina tra lui e un agitato Suslov.

Ironia di Gud

L'islandese, così come il gialloblù, è uscito dal campo con la maglia visibilmente strappata e ha voluto ironicamente indicare all'avversario lo store viola, dove sicuramente è più facile accaparrarsi una maglia del 10 viola.

La storia Instagram